Sütteki Arapça ambalajı böyle savundular

Sosyal medyada bir kullanıcı, benzin istasyonundaki marketten aldığını iddia ettiği sütün kutusunun bir tarafının Arapça olduğunu paylaşınca şirketten "Ürün Avrupa ve Ortadoğu bölgelerinde de satılıyor" açıklaması geldi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, satın aldığı sütün ambalajındaki yazıların Arapça olduğunu paylaşarak duruma tepki gösterdi. Kullanıcı, "Kızlarıma mecburen süt alacak olmasam almazdım bu ne" diye yazdı. Tepki çeken Arapça ambalaj sonrasında firmadan açıklama geldi. Firmadan yapılan açıklamada “Merhaba, Söz konusu ürün Avrupa ve Ortadoğu bölgelerinde de satıldığından ön yüzünde tamamen Türkçe, arka yüzünde farklı dillerde ürün bilgileri yer almaktadır." denildi.