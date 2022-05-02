Suudi Arabistan medyasında skandal ifadeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de özelikle muhalefetin tepki gösterdiği Suudi Arabistan ziyareti için, Suudi Arabistan medyasında skandal bir ifade yer aldı: "Erdoğan ayağımıza geldi Prens Muhammed kazandı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti ile ilgili Rai al-Youm gazetesi yorum yaptı. Gazetede yer alan başyazıda, Prens Muhammed Bin Selman’ın, Erdoğan önünde açık ara kazanan olduğu öne sürüldü. “Katar artık Erdoğan’ın mali taleplerini karşılayamıyor” iddiasında bulunuldu.

Arapça yayın yapan Londra merkezli gazete, ziyaretin ekonomik yönünü öne çıkardı. Yazıda, Suudi Arabistan’ın Türkiye’den gelen mallara boykot uyguladığı, Suudi turistlerin de ülkeyi ziyaret etmeyi bırakmasına dikkat çekildi.

BBC İzleme Servisi’nin aktardığı başyazı bu gelişmelerin önemli bir ekonomik etki yarattığını savundu.

Gazete, yeni döneme dikkat çekti. “Bu durumun birçok kaybedeni arasında siyasi İslam ama asıl olarak da Müslüman Kardeşler yer alıyor. Biraz daha az da olsa, Erdoğan’ın en yakın müttefiki Katar da yer alıyor. Türk lirasını kurtarmak için Türk hazinesine iki kez yatırım ve mevduattan oluşan 35 milyar dolar pompalayan Katar artık onun (Erdoğan’ın) mali taleplerini karşılayamıyor” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın verdiği tavizler sıralandı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın Türkiye’deki ekonomik krizi derinleştirmesi olasılığından söz edilen yazıda, “Erdoğan’ın politikalarını belirleyen yeni pusula olduğu öne sürüldü.

Yazıda, “Erdoğan, yaklaşan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesi AK Parti’yi iktidarda tutmak için tavizler veriyor” yorumu yapıldı.

PRENS MUHAMMED ÖDÜL KAZANDI

The Guardian gazetesinin Orta Doğu muhabiri Martin Chulov’un ziyarete ilişkin analiz yazısında ise Prens Muhammed’in ödül kazanmış gibi göründüğü belirtildi.

Chulov yazısının, “Geçtiğimiz üç yıl boyunca, Türk liderin ve Suudi veliaht prensin aynı odada bulunması düşünülemezdi, ancak geçtiğimiz Cuma günü Cidde sarayının bir misafir odasında her ikisi de yeni bir başlangıcın sinyalini vermeye çalıştığını” hatırlattı.

Erdoğan’ın son üç senede Veliaht prensi uluslararası alanda utandırmak için hiçbir fırsatı kaçırmadığını söyleyen Chulov, Suudi yetkililerin zafer kazanmış gibi olduklarını yazdı.

Gazeteciye konuşan bir yetkili “Onun (Erdoğan) bize, bizim ona olandan daha fazla ihtiyacımız var ve bize gelen de o. Duruşu ona, milyarlara mal oldu. Yapılacak herhangi bir ticaret bizim şartlarımızla olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Prens Muhammed görüşmesine Suud yorumu: Bize gelen o. Katar artık Erdoğan’ın mali taleplerini karşılayamıyor