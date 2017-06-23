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  3. 23 Haziran 2017 17:11

Suudi Arabistan'a gidiyordu... Ele geçirildi !

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere kargoya verilen TIR panjuruna zulalanmış haplar ele geçirildi.

Suudi Arabistan'a gidiyordu... Ele geçirildi !
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İstanbul Atatürk Havalimanında, Suudi Arabistan’a gönderilmek üzere kargoya verilen paket içerisindeki TIR panjuruna zulalanmış 2 milyon TL değerinde 200 bin captagon hap ele geçti.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Suudi Arabistan’a yüklü miktarda uyuşturucu gönderileceği bilgisini aldı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre Ekipler kargodaki paketi açtı. Paketten 6 adet TIR panjuru çıktı. Panjurları spiralle kesen ekipler captagon haplarına ulaştı.

Piyasa değeri 2 milyon TL olduğu belirtilen 200 bin captagonun 33 kilo 900 gram olduğu belirtildi.

Kargoyu gönderen ve alacak olan kişilere yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Hürriyet

suudi arabistan , hap , kargo