Suudi heyeti başkonsolosluk konutunda

İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 hafta önce girmesinin ardından kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili 11 kişilik Suudi inceleme heyeti başkonsolosluğu ait rezidansa geldi.

2 EKİM'DEN BERİ HABER ALINAMIYOR

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

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