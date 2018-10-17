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SUUDİ ARABİSTAN KONSOLOSU GÖREVDEN ALINDI
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  3. 17 Ekim 2018 15:04

Suudi heyeti başkonsolosluk konutunda

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili 11 kişilik Suudi heyeti, İstanbul Başkonsolosluğu'na ait konuta geldi.

Suudi heyeti başkonsolosluk konutunda
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İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na 2 hafta önce girmesinin ardından kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili 11 kişilik Suudi inceleme heyeti başkonsolosluğu ait rezidansa geldi.

2 EKİM'DEN BERİ HABER ALINAMIYOR

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Bakan Soylu'dan Cemal Kaşıkçı açıklamasıBakan Soylu'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması

 

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