Suudi vatandaş ölü bulundu

Bakırköy'de otelde cesedi bulunan Suudi Arabistanlı'nın, yağ aldırma ameliyatının ardından fenalaşıp yaşamını yitirdiği belirlendi.



İstanbul'da yağ aldırma ameliyatı olan Suudi Arabistan uyruklu kişinin, kaldığı otelde fenalaşıp yaşamını yitirdiği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, 6 Ekim günü Yeşilköy'de kaldığı otel odasında ölü bulunan ve vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmayan Cidde doğumlu 36 yaşındaki Suudi Arabistan vatandaşının cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yapılan otopside, Suudi Arabistanlı kişinin, yağ aldırma ameliyatı sonrası fenalaşarak hayatını kaybettiği tespit edildi.