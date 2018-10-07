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  3. 07 Ekim 2018 18:08

Suudi vatandaş ölü bulundu

Suudi Arabistan vatandaşı İstanbul'da ölü bulundu.

Suudi vatandaş ölü bulundu
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Bakırköy'de otelde cesedi bulunan Suudi Arabistanlı'nın, yağ aldırma ameliyatının  ardından fenalaşıp yaşamını yitirdiği belirlendi.

İstanbul'da yağ aldırma ameliyatı olan Suudi Arabistan  uyruklu kişinin, kaldığı otelde fenalaşıp yaşamını yitirdiği belirlendi. 

Alınan bilgiye göre, 6 Ekim günü Yeşilköy'de kaldığı otel odasında ölü  bulunan ve vücudunda herhangi bir darp veya yara izi bulunmayan Cidde doğumlu 36  yaşındaki Suudi Arabistan vatandaşının cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na  gönderildi.

Yapılan otopside, Suudi Arabistanlı kişinin, yağ aldırma ameliyatı  sonrası fenalaşarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

AA

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