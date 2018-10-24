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  3. 24 Ekim 2018 10:19

Suudi yetkililer Cemal Kaşıkçı'nın dublörünü kabul etti

AP haber ajansı, Suudi yetkililerin Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğunu gizlemek için dublör kullandıklarını kabul ettiğini açıkladı.

Suudi yetkililer Cemal Kaşıkçı'nın dublörünü kabul etti
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Amerikan AP haber ajansı, Suudi Arabistan'daki kaynaklarıyla konuşarak, Cemal Kaşıkçı'nın kıyafetlerini ve gözlüğünü kullanarak, Suudi gazetecinin kayboluşunu gizlemeye çalışan dublörü teyit etti.

Ajansa konuşan iki üst düzey Suudi yetkili, dublörün amacının "Kaşıkçı'nın İstanbulBaşkonsolosluğu'ndan çıkarılarak güvenli bir yerde sorgulanması" olduğunu söyledi. 

İsimlerinin açıklanmamasını şart koşan Suudi yetkililer, “önceki Kral Abdullah’ın verdiği talimat doğrultusunda Kaşıkçı’yı ülkesine ulusal diyalog için döndürmeye çalıştıklarını” savundu.

Ancak Kaşıkçı’nın bağırması üzerine müdahale edildiği ve Suudi gazetecinin yanlışlıkla yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Suudi yetkililerin anlatımına göre, 15 kişilik sorgu ekibindeki 9 kişi bir Türk işbirlikçiyle birlikte cesedi sarıp konsolosluktan uzaklaştırdı. 

 

 

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