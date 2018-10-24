Suudilerden itiraf: Yardım çığlıkları vahşete dönüştü

AP haber ajansı, ismini açıklamadığı Suudi yetkililere dayandırdığı haberinde gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine dair yeni detaylara yer verdi.



AP'ye konuşan Suudi yetkililer, Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas etmek için operasyon kapsamında dublör kullanıldığını kabul etti.

Adlarının açıklanmasını istemeyen iki Suudi yetkili, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da güvenli bir evde sorgulanacağı ve bu süre içerisinde kaybolmasını gizlemek için dublör kullanılacağının planlandığını söyledi.

Açıklamada, Kral Selman'ın selefi olan Kral Abdullah'ın yurt dışında yaşayan Suudi muhaliflerin ülkenin geleceğine yönelik ulusal diyalog faaliyetlerine katılmaları için Suudi Arabistan'a getirilmesi emri üzerine bir ekibin de Türkiye'ye gönderildiği belirtildi.

Suudi yetkililer, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da güvenli bir eve götürülmesi durumunda dublörün, Kaşıkçı'nın kaybolmasını gizlemek için görev alacağı ve böylece Kaşıkçı'nın kendi isteği ile kayıplara karışacağı algısının yaratılmak istendiğini ifade etti.

Fakat Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında yardım istemek için bağırmaya başlaması sebebiyle plan vahşete dönüştü.