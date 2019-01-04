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  3. 04 Ocak 2019 18:07

Swinger operasyonunda 12 tutuklama

Manisa'da para karşılığı "swinger" yöntemiyle fuhuş yaptıkları belirlenen 18 kişiden 12 kişi tutuklandı.

Swinger operasyonunda 12 tutuklama
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Manisa'da, sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak, para karşılığı 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 18 kişiden 12'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Manisa'da polis ekipleri, il genelinde, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden bağlantı kurup, 'swinger' yöntemiyle fuhuş yaptıkları tespit edilen evli 4 çifti teknik takibe aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nce dün sabahdüzenlenen operasyonda, 6'sı kadın 18 kişi yakalandı.

''Swinger'' baskını ! 6 kadın, 12 erkek yakalandı''Swinger'' baskını ! 6 kadın, 12 erkek yakalandı

Gözaltına alınan C.E., A.Ç., H.S., H.A., A.I., S.S., G.E., M.Ö., M.Ç., M.Ö., M.A., A.D., Z.Z., Ö.E., A.K., S.U., C.K. ve B.B., Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne götürüldü. Burada 'suça sürüklenen' ve 'mağdur' sıfatıyla işlem yapılan S.S., A.D., A.K., M.Ö., C.K. ve B.B. adlı 6 kadın, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı. 'Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçlamasıyla gözaltında tutulan 12 erkek ise bugün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

DHA

tutuklama , operasyon , swinger
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