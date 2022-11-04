  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Taciz ateşi açan 5 terörist öldürüldü

Taciz ateşi açan 5 terörist öldürüldü

Taciz ateşi açan 5 terörist öldürüldü
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

Etiketler msb terörist
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
WhatsApp'tan devrim niteliğinde yenilik! Topluluklar özelliğiyle neler değişecek?
Acı haber Ankara'dan geldi: 1 asker şehit
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: Türkiye atağa kalktı!
Kocasını öldüren kadının ifadeleri kan dondurdu: ''Beni başka erkeklere pazarlıyordu''
Depreme canlı yayında yakalandılar! Panik anları kamerada
Pembelere bürünen Kenan Doğulu sosyal medyanın diline düştü
İzmir'de depremin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı
İzmir fena sallandı! 4.9 büyüklüğünde deprem
Bella Hadid ve Hailey Bieber ''melek'' oldu! Victoria's Secret için poz verdiler
İzmir depremi sonrası uzmanlardan ilk açıklama