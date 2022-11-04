Taciz ateşi açan 5 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."
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