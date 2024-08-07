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Taciz ateşi açan teröristler Mehmetçik'ten kaçamadı

Taciz ateşi açan teröristler Mehmetçik'ten kaçamadı
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki  Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

Etiketler MSB milli savunma bakanlığı Suriye terörist ypg
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