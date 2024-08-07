Taciz ateşi açan teröristler Mehmetçik'ten kaçamadı
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın X hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.
Teröristlerin taciz atışları karşılıksız kalmıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 7, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/lCzFFI9K88
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