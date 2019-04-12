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  3. 12 Nisan 2019 17:01

Taciz sanığı eski belediye başkanının cezası belli oldu

Bolu'da cinsel saldırıyla suçlanan eski Taşkesti belde belediye başkanının cezası belli oldu.

Taciz sanığı eski belediye başkanının cezası belli oldu
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Bolu’da cinsel saldırıyla suçlanan eski Taşkesti belde belediye başkanı Saim Çevik’e 10 yıl sekiz ay hapis cezası verildi.

İstanbul’da yaşayan hemşire T.D. kendisine iş bulma vaadiyle kandırdığını söylediği başkanın tacizine uğradığını iddia etmiş, Çevik 18 Ekim 2017’de tutuklanmıştı.

AK Parti’den ihraç edilen ve ‘basit cinsel saldırı’, ‘hürriyeti tahdit’ ve‘kasten yaralama’ iddiasıyla 25 yıla kadar hapsi istenen Çevik 8 Şubat’ta 2018’de tahliye edilmişti.

Bolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasına Saim Çevik katılmadı.

Daha önceki savunmalarında suçlamaları reddedip olayın ‘siyasi komplo’ olduğunu öne süren Saim Çevik, ‘hürriyeti tahdit’ ve ‘basit cinsel saldırı’ dan suçlu bulundu.

Mahkeme belediye başkanına 10 yıl sekiz ay hapis cezası verdi. Çevik hakkında istinaf mahkemesinin kararı bekleniyor.

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