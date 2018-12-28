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  3. 28 Aralık 2018 21:35

Tacizcinin savunması şoke etti: ''Yanlışlıkla...''

Eskişehir'de tramvayda 16 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla yargılanan sanık 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tacizcinin savunması şoke etti: ''Yanlışlıkla...''
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Eskişehir’de tramvayda H.S. (16) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Murat Doruk (68), yargılandığı mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen Ekim ayında meydana gelen olayda, iddiaya göre, Murat Doruk, tramvayda H.S.’ye elle cinsel istismarda bulundu. Doruk, çocuğun şikayeti üzerine polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

"YANLIŞLIKLA ELİM DEĞMİŞ OLABİLİR"

Eskişehir 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapılan duruşmaya katılan sanık Murat Doruk suçsuz olduğunu öne sürdü. Duruşmada ağlayan Doruk, "Tramvay çok kalabalıktı. İnsanlar ilerlemiyordu. Ben yıllardan beri tramvay ile gelip giderim. Yanlışlıkla birkaç defa elim değmiş olabilir. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Murat Doruk’u ’sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun basit cinsel istismarı’ suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıp, tahliyesine karar verdi.

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