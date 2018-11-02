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  3. 02 Kasım 2018 15:03

Tacizciyi serbest bırakan savcı hakkında flaş karar !

Adalet Bakanı Gül, HSK Başkanı sıfatıyla Trabzon'da bir çocuğu taciz eden şüpheliyi serbest bırakan savcı hakkında inceleme izni verdi.

Tacizciyi serbest bırakan savcı hakkında flaş karar !
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Adalet Bakanı Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı olarak, Trabzon'da küçük bir çocuğa istismarda bulunan şüpheli şahsı, "önce serbest bıraktığı, sonra sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine gözaltına aldığı" iddialarına muhatap olan savcı ile ilgili müfettiş incelemesine izin verdi.

HSK 1. Dairesi'nin teklifi üzerine, iddiaları değerlendiren Kurul, savcı hakkında soruşturma izni isteyen yazıyı HSK Başkanı Abdulhamit Gül'e sundu. Gül, inceleme başlatılması ile ilgili 'olur' verdi. HSK, konuyla ilgili iddiaları araştırması için müfettiş görevlendirecek. Kurul, müfettişten gelecek inceleme raporu doğrultusunda karar verecek.

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AA

cinsel istismar , trabzon
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