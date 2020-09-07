Tacize maruz kalan Gökçen Ocak konuştu!

Maltepe Gülsuyu'nda bir çocuk annesi Gökçen Ocak, eşi Benhur Ocak ile birlikte kayınpederi Kurtuluş Ocak'a ait binada yaşıyordu. Aile, eve yaptırdıkları tel örgü yüzünden Benhur Ocak'ın amcası Fuat Ocak ve kuzeni Aykut Ocak ile kavga etmeye başladı. Kavga kısa sürede şiddetlendi ve Fuat Ocak, eline aldığı silahla Gökçen Ocak ve ailesine ateş etmek istedi. Bu sırada babasının elinden silahı alan Aykut Ocak amcası, yengesi ve kuzenine doğru ateş etmeye başladı. Bu sırada mermilerden biri Gökçen Ocak'ın kayınvalidesi Güleren Ocak'a isabet etti. Aykut Ocak olay yerinden kaçarken yaklaşık 15 gün sonra polis tarafından gözaltına alındı. Aykut Ocak daha sonra çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yaralanan Güleren Ocak hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. İddiaya göre Aykut Ocak'ın babası Fuat Ocak, ailenin şikâyetini geri alması için Gökçen Ocak'a taciz ve tehditlerde bulunmaya başladı. Bunun üzerine aile şikâyetini geri çekti. Fakat taciz ve tehditler devam etti. Yaşanan olayın ardından Gökçen Ocak, uğradığı taciz ve tehditleri sosyal medya hesabından paylaşarak yetkililerden yardım istedi.



Gökçen Ocak, olayın başlama sebebini söyle anlattı: Bizim binamızda arkada küçük bir gecekondumuz var. Onun üzerine kartonpiyerden bir çatı çektik. Bu şahıslar devamlı çatının üzerine basarak geçiyor. Biz de uyarıyoruz. İkaz ediyoruz. Buradan basıp geçmeyin bakın merdivenleri kullanıp evinize çıkabilirsiniz diyoruz. Çatı kırılıyor diye uyardık. Uyarılarımıza rağmen çıkmaya devam ettiler. En sonunda çatımız kırıldı. Biz de çatıyı onarıp üzerine tel çekmeye karar verdik. Tel çektiğimiz gün şahıslar, kendi alanları olmadığı halde 'orası benim alanım, sen benim alanıma tel çekemezsin, sana kim izin veriyor, burası cezaevi mi' diyerek tartışmada bulundular. Daha sonra bize küfür ve hakaret ederek üzerimize saldırdılar. Bu tartışmayı gören Fuat Ocak da kafasını camdan çıkartarak 'Ben şimdi size göstereceğim.' diyerek küfür ediyor ve evinden silahını alıyor. Kapının önüne çıktığı sırada bize doğru ateş etmeye başlıyor. Bir el ateş ediyor. Öz oğlu Aykut Ocak, babasının elindeki silahı görüyor. Daha sonra gidip silahı babasından alıyor. Kayınpederimi kovalıyor. Kayınpederim kaçmayı başarıyor. Kayınvalidem, eşim ve 16 yaşındaki kaynım binanın içine girip saklanmak istiyorlar kurşun denk gelmesin diye. Kaçmaya çalışırken kayınvalidem arkada kalıyor. O sırada kayınvalidem binanın içinde vuruluyor maalesef

"ÖLÜM KORKUSU OLMADAN YAŞAYABİLMEK İSTİYORUM"

Konuşmasına devam eden Ocak, "Sokağa çıkamıyorum. Çocuğumla birlikte özgürce dolaşamıyorum. Evime ekmek alabilmek için şuradan dolanıp buradaki bakkala gelmek zorundayım. Kapımın önündeki bakkalı kullanamıyorum. Çıktığım zaman yolum kesiliyor. Üzerime tükürülüyor, yolum kesiliyor. Taciz, hakaret, öpücükler atılıyor. Ben hem cinsel tacizlere maruz kalıyorum hem tehditlere maruz kalıyorum. Hem de hakaretlere maruz kalıyorum. Can güvenliğim yok. Adalete sığınmak istiyorum. Yardım istiyorum. Umarım bir yerden sesimi duyacak olanlar vardır. Devlet yetkililerine sesleniyorum. Ben özgür olmak istiyorum. Çocuğumla birlikte sokağa rahat rahat çıkabilmek istiyorum. Ölüm korkusu olmadan yaşayabilmek istiyorum" dedi.



"AİLESİ HALA BİZİ RAHAT BIRAKMIYOR"

Olay sonrası yaşadıklarını anlatan Gökçen Ocak, "Bu süreçten sonra şahıs silahı alarak kayıplara karıştı. 15 gün boyunca firardı, daha sonra adalete teslim oldu. Fakat içeride olduğu süre içinde biz devamlı tehdit altındayız. Şikâyetimiz geri çekilsin diye. Devamlı taciz ediliyoruz. Şikâyetimizi geri çektik fakat kamuya döndüğü için yine de ceza alabilmesi mümkünmüş. Bu yüzden ailesi hala bizi rahat bırakmıyor. Devamlı tehdit ediyor. Küçücük çocuğumla beni devamlı yol kenarlarında sıkıştırıyor. Son videoda beni taciz ediyor. Ondan öncesi hakaret ve tehdit ediyor. Ben bunun üzerine sabah savcılığa gidip suç duyurusunda bulunuyorum" diye konuştu.