Tahıl sevkiyatında ilk gemi yola çıkıyor

Milli Savunma Bakanlığı, mısır yüklü geminin bugün 08.30'da Odessa Limanı'ndan hareket edeceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tahıl sevkiyatı anlaşması kapsamındaki mısır yüklü ilk geminin bugün yola çıkacağını duyurdu. Yapılan açıklamada mısır yüklü geminin 08.30'da Lübnan'a gitmek üzere Odessa Limanı'ndan hareket edeceği bildirildi.

İBRAHİM KALIN DA DUYURMUŞTU

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün yaptığı açıklamada ilk sevkiyatın bugün gerçekleşebileceğini açıklamıştı.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna olarak sevkiyat için gereken tüm hazırlıkları tamamladıklarını bildirmişti.

Tahıl sevkiyatı için Ukrayna'da gereken hazırlıkları tamamladıklarını aktaran Kubrakov, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İstanbul'da tahıl sevkiyatı girişiminin imzalanmasının ardından Ukrayna tarafı, tarımsal tahıl ürünlerimizin limanlarımızdan ihraç etmeye başlatılması için gereken her şeyi yaptı. Sevkiyatı başlatmaya hazır Çornomorsk ve Odessa limanlarımız var."