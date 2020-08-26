SON DAKİKA
YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
YKS tercih sonuçları açıklandı
YKS tercih sonuçları açıklandı
Ankara'da düğünler için yeni kısıtlama kararı!
Ankara'da düğünler için yeni kısıtlama kararı!
Elektrik faturanız yüksek mi geliyor? Alın size tasarruf yöntemi
Elektrik faturanız yüksek mi geliyor? Alın size tasarruf yöntemi
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! O araçlar yüzde 50 daha ucuz
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! O araçlar yüzde 50 daha ucuz
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Ağustos 2020 12:21

Tahliye edilen Musa O. hakkında flaş gelişme!

Siirt'te intihar eden 18 yaşındaki İpek E.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen uzman çavuş Musa O., cezaevinden tahliye edildi. Başsavcılık tahliye kararına itiraz etti ancak reddedildi.

Tahliye edilen Musa O. hakkında flaş gelişme!
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Musa O. için geçen hafta tutuklama kararı verilmişti. Hazırlanan iddianame ile birlikte Musa O.’nun tutuklanmasına yönelik Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi yakalama kararı çıkarmıştı. Mahkemenin verdiği karar sonrası teslim olan Musa O. cezaevine konulmuştu.

MAHKEME, TAHLİYE KARARI VERDİ

Hürriyet'in haberine göre, Musa O.’nun avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş; tutuklama kararına itiraz etti. Avukat Akkuş, itiraz dilekçesinde müvekkilinin kaçma şüphesinin bulunmadığını öne sürdü. İtirazı Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme, Avukat Akkuş’un itiraz dilekçesinde belirtilen hususları yerinde görerek Musa O.’nun tahliyesine karar verdi. Karar kısa süre içinde Musa O.’nun tutuklu bulunduğu cezaevine ulaştı. Cezaevi idaresi kararla birlikte Musa O.’yu serbest bıraktı.

MUSA O.'NUN TALİYESİNE İTİRAZA RET

Başsavcılık Musa O.'nun tahliye kararına itiraz etti. İtiraz kararın kesinleşmiş olması sebebiyle reddedildi.

20 GÜN DAYANABİLDİ

Nisan 2002 doğumlu İpek E. 20 gün süren yaşam savaşını geçen hafta kaybetmişti. Genç kız, geride bıraktığı mektubunda Musa O.’nun kendisine tecavüz ettiğini belirtmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İpek E.'nin ölümüne ilişkin soruşturma Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Musa O.’ya yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ davasının ilk duruşması ise önümüzdeki Ekim ayında Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Öte yandan, olay sonrası, Jandarma Genel Konutanlığı da Musa O.’nun açığa alınması kararı vermişti.

Hürriyet

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
tecavüz , musa o.
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM