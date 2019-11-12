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  3. 12 Kasım 2019 22:40

Tahliye edilmişti... Ahmet Altan yeniden gözaltında !

FETÖ’nün medya yapılanması davasında 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilen Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan gözaltına alındı.

Tahliye edilmişti... Ahmet Altan yeniden gözaltında !
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"FETÖ darbe çağrışımı" davasında tahliyesine karar verilen Ahmet Altan hakkında, Başsavcılığın itirazı üzerine yakalama kararı çıkarıldı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında tahliyesine karar verilen, başsavcılığın hakkında yakalama kararı çıkarttığı Ahmet Altan, İstanbul Göztepe'deki evinde gözaltına alındı.
 
FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezası alarak geçtiğimiz hafta tahliye edilen Ahmet Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Yakalama kararı, savcılığın mahkemenin kararına yönelik itirazının ardından üst mahkeme olan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çıkarıldı.

AHMET ALTAN GÖZALTINA ALINDI

Adli kontrolle tahliye edilen Ahmet Altan bu kararla birlikte İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

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