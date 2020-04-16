Tahliye olan Çakıcı'nın avukatından Sedat Peker'e mesaj

Dün tahliye öncesi Sedat Peker'in Alaattin Çakıcı'ya yönelik olay sözleri sonrası Alaattin Çakıcı'nın avukatından cevap geldi.

SEDAT PEKER NE DEMİŞTİ?

“Kıymetli dostlarım, son birkaç gündür sosyal medyada, şahsımla ilgili bazı sohbetler olmakta… Sözde Alaattin Çakıcı isimli şahıs şahsımla ilgili bir şeyler söylemekte… Alaattin Çakıcı eski adamıdır… Dostluğu da düşmanlığı da namuslu yapar. Ben onun böyle bir şey söylediğini zannetmiyorum. Ancak bu konu çok konuşulduğu için söylemekte fayda var.”

"ANCAK KÜÇÜK SEDAT’A..."

“Şahsımla ilgili ağaları, paşaları, kralları, ejderhaları her kim olursa olsun, hepsi yan yana gelseler de yapabilecekleri tek şey, bana giydirecekleri tek şey, küçük Sedat’a prezervatif giydirirler! Başka da hiç bir şey yapamazlar. Beni öldürmek belki mümkündür, ama beni küçültmek asla mümkün değildir.

Ayrıca burası 1.5 saatlik mesafe… Evimin açık adresi de her yerde bilinmekte… Gelmek isteyenler buyursun önden gelsinler. Onlar için özel izin belgesi de getirtirim. Konuşmayla olmaz, adam gibi iş yapmak lazım!”

ALAATTİN ÇAKICI'NIN AVUKATI DA ADRES VERDİ!

Sedat Peker'in adres vermesi sonrası Çakıcı'nın avukatı Zeynep Çiftçi de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak adeta rest çekti. Sedat Peker’in “ evimi biliyorsunuz,isteyen buyursun gelsin” şeklindeki açıklamasından sonra, Çakıcı da bu reste karşı adeta “buyur sen gel ben de buradayım” tarzında avukatına bir açıklama yaptırdı.