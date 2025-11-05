  1. Anasayfa
  3. Tahliyesi gündemdeki Demirtaş'tan dikkat çeken süreç açıklaması

Güncelleme:

AİHM'nin kararıyla birlikte hem MHP lideri Bahçeli'nin hem de Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın açıklamalarıyla tahliyesi gündeme gelen Selahattin Demirtaş, kendisini cezaevinde ziyaret eden HDP'li milletvekillerine TBMM'de kurulan süreç komisyonunun eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın İmralı'daki bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşmesi gerektiğini söylediği açıklandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetmişti. Böylece AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu. Avukatları, AİHM'in kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yapmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Selahattin Demirtaş için "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" ifadeleriyle yeni bir tartışmayı başlatırken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayiyp Erdoğan da partisinin bugünkü TBMM grup toplantısı sonrasında gazetecilerin konuyla ilgili sorularını "yargı ne derse o olur" diyerek yanıtlamıştı.

9 yıldır tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilip edilmeyeceği tartışılmaya devam ederken Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), bugün eski HDP Eş Genel Başkanı Selattin Demirtaş'ı ziyaret etti. 

Görüşmenin ardından saat 14.00'te cezaevi önünde açıklama yapıldı. Hatimoğulları konuşmasında şunları söyledi:

"Kobane Kumpas davası Türkiye tarihinde kapkara bir leke olarak varlığını devam ettiriyor. Arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz bir şekilde yıllardır cezaevinde. Kobani davasında tutuklu arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Sayın Abdullah Öcalan'ın başlatmış olduğu çağrıyla Türkiye artık yepyeni bir dönemin içinde. Silahların susacağı, demokrasinin konuşacağı bugünlerde AİHM kararlarının hayata geçmesi hayatidir. Ve topluma güven sağlayacaktır. Demokratik siyasetin susturulmamalıdır. Yargı siyasetin sopası olamaz, uzun zamandan beri ne yazıkki yargı siyasetin sopası olarak muhalefete en sert şekilde uygulanmaktadır. Yargıyı siyasetin sopası yapmaktan vazgeçin. Kobane Kumpas davasında tutuklu bulunan sevgili Selahattin Demirtaş ve sevgili Figen Yüksekdağ derhal serbest bırakılmalıdır. "

Hatimoğulları, Selahattin Demirtaş'ın mesajını okudu:

"Meclis çözüm komisyonunun cesur bir karar alarak, en kısa zamanda sayın Abdullah Öcalan ile görüşmesini umuyor ve diliyoruz. Çünkü 50 yıllık çatışma köklü ve kalıcı olarak bitiyor. 50 yıldır bu meslede güvenlik politikaları öncelendi ve bunun sonucunda ne yazıkki bu ülke on binlerce gencini kaybetti. Şimdi de bugüne kadar denenmeyen denenmelidir. Ve milletvekilleri gerekirse siyasi riskler göze alarak barış için İmralı'ya gitmelidir."

