Tahliyesi tartışılan Selahattin Demirtaş hakkında bir hapis cezası daha

Güncelleme:

Halen Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve AİHM kararı sonrasında tahliyesi gündeme gelen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılandığı davada 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

AİHM'in 'hak ihlali' kararı sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Tahliye edilmesi hayırlı olur" çıkışı sonrası gözlerin çevrildiği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret ettiği' gerekçesiyle açılan davanın karar duruşması Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda başka suçtan tutuklu bulunan Demirtaş, duruşmaya katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu.

Sanık avukatları, önceki celsede mahkemeye sundukları talepler nedeniyle savunma hazırlamadıklarını, mütalaaya karşı savunma vermek için ek süre talep etti. Mahkeme başkanı, önceki duruşmada mütalaaya karşı beyan için süre verildiğinden dolayı ‘ek süre’ talebini reddetti. Sanık avukatları süre talebinin reddi üzerine, adil savunma ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle 'reddihakim' talebinde bulundu. Talep, mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme başkanı ayrıca Demirtaş’ın duruşmaya katılma talebinin ‘güvenlik’ sebebiyle reddedildiğini dile getirdi.

Avukatları dinleyen mahkeme heyeti, Selahattin Demirtaş’a zincirleme şekilde Mersin ve Diyarbakır'daki konuşmalarında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Tahliye edilmesi bekleniyordu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) cezaevindeki Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik kararına Türkiye'nin yaptığı itirazı reddetmişti. Bu karar sonrası Demirtaş'ın avukatları tahliye talebinde bulunmuştu. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine ilişkin bugün yaptığı açıklamada, "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin önünde olan bir konu bu. Takdir tamamen yargının AYM kararı kesinleşene kadar. İlgililer başvurusunu yaptı. Bu konuda tamamen değerlendirmeyi bekleyeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

 

