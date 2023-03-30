Taksi şoförünü taşla darp etmişti: İstenen ceza belli oldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bindiği takside taksiciye taşla saldıran 23 yaşındaki Hüseyin Ş. için istenen ceza belli oldu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 11 Ocak günü saat 04.30 sıralarında meydana gelen olayda, Hürriyet Caddesi'ndeki duraktan Mesut D.'nin kullandığı taksiye binen Hüseyin Ş., Fabrikalar Mahallesi'ne gitmek istediğini söyledi. İstediği yere gelince Ş., yanında getirdiği taşla D.'nin başına vurdu. Kendini korumaya çalışan Mesut D.'ye defalarca vuran Ş., kaçtı. Saldırı taksinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Mesut D., yaralı halde meslektaşları ve polisten yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan, sağ elinde kırıklar, başında da ciddi derecede yaralar olduğu belirlenen D., ameliyat edildi. Hüseyin Ş. ise polis ekiplerince yakalanıp tutuklandı.

2 SUÇTAN CEZA TALEBİ

Hüseyin Ş. hakkında Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugünkü duruşmasına Hüseyin Ş. kaldığı cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada şikayetçi ile taraf avukatları hazır bulundu. Hakim karşısında savunma yapan Ş., pişman olduğunu söyledi. Savcı, sanık Ş.'in 'gece vakti silahla yağma' ve 'nitelikli yaralama' suçundan toplam 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti ve duruşma ertelendi.