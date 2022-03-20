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Taksi ücretlerine büyük zam!

Taksi ücretlerine büyük zam!

Ankara’da taksi tarifesinde açılış ücreti ve kilometre başına ücret zamlandı. Kilometre başına yapılan zam oranı yüzde 27,5 oldu.

Başkent’te akaryakıt fiyatlarına ardı ardına gelen zamların üzerine toplu taşımanın ardından taksi ulaşım fiyatları da arttı.

Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği’nin yönetim kurulu onayıyla Ankara’da taksilerin zamlı tarifeleri uygulanmaya başlandı.

Ankara’da taksimetre açılış ücreti 6 TL’den 7,5 TL’ye yükseldi. Ankara’daki taksilerde kilometre ücreti ise 4,70 TL’den 6 TL’ye çıktı.

Taksi indi-bindi ücreti ise 15 TL’den 20 TL’ye yükseldi. Kilometre başına yapılan zam oranı yüzde 27,5, taksi açılış ücretine yapılan zam oranı ise yüzde 25 oldu. 

Ankara’da taksi ücretlerine bir önceki zam 2021’in sonunda 16 Aralık’ta uygulanmıştı.

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