Benzin ve motorin fiyatlarına gelen zamlar sonrası Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi. Zamlı tarife yarından itibaren geçerli olacak.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği’nin yönetim kurulu onayıyla Ankara’da taksiler için yeni ücret tarifesi 17 Aralık Cuma gününden itibaren uygulanmaya başlanacak. Yeni ücret tarifesine göre Ankara’da taksimetre açılış ücreti 5 liradan 6 liraya yükselirken, kilometre ücreti de 3,70 liradan 4,70 liraya çıktı. Taksiye indi-bindi ücreti ise 12 liradan 15 liraya yükseldi. Kaynak: Yeniakit