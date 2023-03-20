  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Taksici ''oraya gitmiyorum'' deyince kavga çıktı

Taksici ''oraya gitmiyorum'' deyince kavga çıktı

Güncelleme:

İstanbul'da iddiaya göre taksiye binmek isteyen iki kişi, gidecekleri yeri söylemeleri üzerine şoförün “Oraya gitmiyorum” cevabı kavga çıkarttı.

İstanbul'da geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde yaşandığı öne sürülen olayda, iddiaya göre, taksi durduran iki kişi, gidecekleri yeri söyledi. Yine iddiaya göre taksici ise yolcuları almayarak, “Ben oraya gitmiyorum” dedi.

ŞOFÖRDEN O CEVAP GELİNCE TARTIŞMA ÇIKTI
Gelen bu cevap üzerine taksici ile yolcular arasında tartışma çıktı.

O ANLAR KAMERADA
Yaşanan olayın ardından taksi şoförü yolcuları almadan giderken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Etiketler taksi taksici kavga
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Müge Anlı milletvekili adayı mı oluyor, ilk açıklama geldi
ORC'nin 42 ildeki seçim anketinde olay olacak sonuçlar
İskenderun'da deniz yükseldi, ev ve iş yerleri sular altında
Altın ve Bitcoin çok hızlı yükseldi! Piyasalar alev alev
Kısmetse Olur Elif'in estetiksiz fotoğrafları ortaya çıktı, gören tanıyamadı
Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı! Türkiye'nin sırası yükseldi
Kılıçdaroğlu ile HDP görüşmesinden ''mutabakat'' çıktı
6 büyük merkez bankasından dev dolar hamlesi
Güzel fenomen, yakışıklı oyuncuyu ''yanlışlıklı'' ifşa etti
Instagram alev aldı! Didem Soydan transparan tarzıyla olay yarattı