Taksici ''oraya gitmiyorum'' deyince kavga çıktı

İstanbul'da iddiaya göre taksiye binmek isteyen iki kişi, gidecekleri yeri söylemeleri üzerine şoförün “Oraya gitmiyorum” cevabı kavga çıkarttı.

İstanbul'da geçtiğimiz pazar günü sabah saatlerinde yaşandığı öne sürülen olayda, iddiaya göre, taksi durduran iki kişi, gidecekleri yeri söyledi. Yine iddiaya göre taksici ise yolcuları almayarak, “Ben oraya gitmiyorum” dedi.

ŞOFÖRDEN O CEVAP GELİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Gelen bu cevap üzerine taksici ile yolcular arasında tartışma çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olayın ardından taksi şoförü yolcuları almadan giderken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.