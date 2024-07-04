Taksiciye kaldırım taşlı saldırı ve gasp girişiminde bulunan sanığın cezası belli oldu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir taksiciyi kaldırım taşıyla saldırarak gasp eden kişinin cezası belli oldu.

İzmir'de meydana gelen taksici saldırısı davasında yeni gelişme yaşandı.

Olay, 10 Ekim 2023'te, saat 22.00 sıralarında, Halide Edip Adıvar Caddesi’nde meydana geldi. Karabağlar ilçesinde taksiyle durakta bekleyen Selim Keleş'in aracına binen kişi, Buca ilçesine gitmek istediğini söyledi. Keleş, Buca ilçesine bağlı Gediz Mahallesi'ne yaklaştığı sırada, iddiaya göre, aracına aldığı yolcu cebindeki paraları vermesini isteyip, tehdit etti. Keleş'in direnmesi üzerine yolcu, yanında bulunan kaldırım taşı ile saldırdı. Yaşanan arbedenin ardından saldırgan kaçarken, aldığı darbelerle yaralanan Keleş Buca Seyfi Demirsoy HasT.esi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Keleş'in ifadesi doğrultusunda polis inceleme başlattı. Araç kamerasına yansıyan görüntüleri inceleyen polis, saldırganın Ahmet T. olduğunu belirledi. Görüntülerde Ahmet T.'ın kaldırım taşı ile şoföre defalarca vurduğu ve Keleş’in direnmesinin ardından para alamadan araçT. inip kaçtığı görüldü. Polis ekiplerinin adresine düzenlediği baskında yakalanan T., polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Taksici Keleş, tedavisinin ardından taburcu edildi.

CEZASI BELLİ OLDU!

Ahmet T. hakkında 'silahla yağmaya teşebbüs' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 15 Mayıs'ta ilk kez hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Ahmet T., özür dileyip, kendisinin de eski taksi şoförü olduğunu, alkollü olduğunu, elindeki içinde çikolaT.ın bulunduğunu hatırladığı poşette taşın olduğunu bilmediğini, olay sonrası korkuyla kaçtığını ve taksiden bir şey almadığını söyledi. Şikayetçi Selim Keleş ise başına darbe aldığını, sanığın cebine uzandığını ancak karşı koyunca başaramadığını, saldırıda felç kalabileceğini, bu işin planladığını söyledi.

"ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUM"

Ahmet T.'ın yargılanmasına bugün görülen 2'inci duruşmayla devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Ahmet T., şikayetçi Selim Keleş ve taraf avukatları katıldı. Sanık T., kendini önceki celsede tam ifade edemediğini belirtti. Bunu üzerine mahkeme başkanı söz verdi. Tutuklu sanık T., “Böyle bir olay nedeniyle sizin ve ailenin karşısına çıktığım için üzgünüm. Selim amcanın parasına dokunmadım. Taksicilere yönelik saldırıyı Selim amca fırsat bilip, ailemden para talep etti. Zor günler geçiriyorum. Eşimle ayrılma aşamasına geldim. En ağır adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanık avukatının, Keleş'in para talebini ne olduğunu açmasını istemesi üzerine sanık T., "Babam ve amcamla yemek yemişler. Ailem, Selim amcanın çalışamayacağını düşünüp, bir ihtiyacı olup olmadığını sormak için bir araya gelmiş. 2 ev ve bir otomobil parası olarak 5 milyon lira talep etmiş. Bunun karşılığında şikayetinden vazgeçeceğini söylemiş" diye karşılık verdi. Söz verilen Selim Keleş ise "Yemek yemedik. Numaramı nereden buldularsa görüşmek istediler, bir kafede bir araya geldik. Helalleşelim dediler. O zaman 5 milyon lira verin helalleşelim, dedim. Onlar 70 bin lira teklif etti" dedi.

Selim Keleş'in avukatı, salona getirdiği olayda kullanıldığı öne sürülen 3 kilo 600 gram ağırlığındaki kaldırım taşını gösterip, bununla başa yönelik bir hamlede bulunulduğu, bunun da 'öldürmeye teşebbüs' anlamına geldiğine dikkati çekip, bunun göz önünde bulundurularak yargılamanın yapılmasını talep etti.

Sanığın avukatı ise savunmasında, insan olarak müvekkilinin karşısında olduğunu ve kınadığını belirtip, "Müvekkilim hakkında beraat talebinde bulunmuyorum. Ancak öldürmeye teşebbüs suçlamasına da karşı çıkıyorum" dedi.

Mahkeme başkanı kaldırım taşını, delil olarak kabul edip, adli emanete alınmasına karar verdi. Ardından duruşma savcısı esas hakkında mütalaasını açıkladı. Tutuklu sanık Ahmet T.'ın gece silahla yağma eylemine teşebbüs suçundan ceza almasını istedi.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Son sözü sorulan sanık Ahmet T., araç kamera görüntülerinin ortada olduğunu belirtip, "Suçlamaları kabul etmiyorum. En ağır adli kontrol şartlarıyla tahliyemi istiyorum" dedi. Taksici Selim Keleş ise sanık T.'ın kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini, bu nedenle cezanın artırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, verilen 10 dakikalık aranın ardından kararını açıklayıp sanık Ahmet T.'a 'gece vakti silahla yağma' suçundan önce 13 yıl hapis cezası verdi. Olayın teşebbüste kalması ve iyi hal indirimiyle de bu cezasını 8 yıl 1 ay 15 güne indirerek, duruşmayı bitirdi