AB'den Türkiye hakkında vize açıklaması: ''Çok yakın''
AB'den Türkiye hakkında vize açıklaması: ''Çok yakın''
Türk Destanı ''Dede Korkut'' UNESCO listesine kabul edildi
Türk Destanı ''Dede Korkut'' UNESCO listesine kabul edildi
Eski telefonların bataryası bakın neye dönüştü !
Eski telefonların bataryası bakın neye dönüştü !
Meteoroloji'den flaş uyarı ! Kar yağışı geliyor
Meteoroloji'den flaş uyarı ! Kar yağışı geliyor
21 vekil için fezleke: Aralarında Kılıçdaroğlu da var !
21 vekil için fezleke: Aralarında Kılıçdaroğlu da var !
Ulusoy Seyahat konkordato ilan etti
Ulusoy Seyahat konkordato ilan etti
Kamyon üst geçidi yıktı, İstanbul yolu kapandı
Kamyon üst geçidi yıktı, İstanbul yolu kapandı
Benzin ve motorinde bir indirim daha
Benzin ve motorinde bir indirim daha
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 28 Kasım 2018 16:12

Taksiciye silahlı saldırı dehşetinde isyan etti

Bayrampaşa'da yaşanan takside silahlı saldırı dehşetinde yaralanan sürücünün annesi isyan etti.

Taksiciye silahlı saldırı dehşetinde isyan etti
A+ A-

Bayrampaşa’da 2 gün önce turkuaz taksiye müşteri gibi binen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan taksici Nihat Elçi’nin yoğun bakımda tedavisi sürerken, Birleşik Taksiciler Derneği Genel Sekreteri Korkut Akkoyun, 'Annemiz kendisine gelen baş sağlığı telefonlarından da çok rahatsız. Rica ediyoruz bu yanlış düzeltilsin, arkadaşımız şu anda sağ' dedi.

Hastaneye Nihat Elçi’yi ziyarete gelen ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yazı İşleri Müdürü Adem Coşkunyürek, "Arkadaşımız şu anda yoğun bakımda. Uyutuluyor. Henüz olumsuz bir durum yok. İnşallah önümüzdeki saatlerde de doktoruyla bire bir görüşeceğiz. Doktoruyla görüştükten sonra da hayati tehlikesinin devam edip etmediğini öğrenmiş olacağız" ifadelerini kullandı. Coşkunyürek, "Emniyetle de sürekli istişare içindeyiz. İnşallah en kısa zamanda da fail bulunacak" dedi.

Çoşkunyürek, saldırıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yaklaşık 2 gün önce gece saat 00.30 civarında Bayrampaşa’da kimliği belirsiz bir kişi tarafından, zaten aracın kamerasından da anlaşılıyor hiç sorgusuz sualsiz hiçbir tehdit unsuru olmadan arkada oturan kişi arkadaşımızın kafasına sıkıyor. Daha sonra ön kapıyı açıyor ve ön kapıda bulunan arkadaşımızın üzerinde bulunan paraları alıyor ve olay yerinden uzaklaşıyor. Emniyetle de sürekli istişare içindeyiz. İnşallah en kısa zamanda da fail bulunacak. Bir nebze de olsa en azından içimize su serpilecek. Ailemizin durumu şu anda iyi değil. Çok üzülüyor" dedi.

"ŞU ANDA YOĞUN BAKIMDA"

Birleşik Taksiciler Derneği Genel Sekreteri Korkut Akkoyun da "Arkadaşımız şu an yaşam mücadelesi veriyor. Annemizin isteği manen arkadaşımıza dua etmek. Annemiz görüşmek istemedi. Kendisine gelen baş sağlığı telefonlarından da çok rahatsız. Rica ediyoruz bu yanlış düzeltilsin, arkadaşımız şu anda sağ. Allahın izniyle de bu mücadeleyi atlatacak" dedi.

DHA

silahlı saldırı , taksici , dehşet , anne
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM