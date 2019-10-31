Taksim Camii İslam, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı kuruldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan vakıf kuruluş kararına göre, Demircan’ın yanı sıra Sur Yapı Şirketi’nin sahibi Ziya Altan Elmas, Yönetim Kurulu üyesi Hakan Elmas, Sur Yapı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Ramiz Soylu, eski TMSF yöneticilerinden Mehmet Ali Gökçegibi isimler kurucular arasında yer aldı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından AK Parti eski Milletvekili Haydar Ali Yıldız da Taksim Camii İslam, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı’nın kurucuları arasında bulunuyor.
Haber3.com'a Google'da abone olun