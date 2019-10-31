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  3. 31 Ekim 2019 12:20

Taksim Camii İslam, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı kuruldu

Taksim Camii İslam, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı’nın kuruluş kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Vakfın kurucuları arasında, Beyoğlu Belediyesi eski başkanı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da bulunuyor.

Taksim Camii İslam, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı kuruldu
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan vakıf kuruluş kararına göre, Demircan’ın yanı sıra Sur Yapı Şirketi’nin sahibi Ziya Altan Elmas, Yönetim Kurulu üyesi Hakan Elmas, Sur Yapı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Ramiz Soylu, eski TMSF yöneticilerinden Mehmet Ali Gökçegibi isimler kurucular arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından AK Parti eski Milletvekili Haydar Ali Yıldız da Taksim Camii İslam, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı’nın kurucuları arasında bulunuyor.

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