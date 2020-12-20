Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı

Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma akşamı 21.00’den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma yasağı en çok turistlere yaradı.
Kısıtlamadan muaf olan turistler, İstanbul’un tadını çıkardı.
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde tur atan turistler, yoğunluk oluşturdu.
Lokantalarda oturarak yemek yemenin yasaklanması nedeniyle de çoğu turist, iş yeri önlerine oturarak yemek yedi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol