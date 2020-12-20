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  3. 20 Aralık 2020 16:11

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı

Ülke genelinde 56 saatlik sokağa çıkma yasağı sürerken, yasaktan muaf olan turistler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde yoğunluk oluşturdu.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma akşamı 21.00’den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma yasağı en çok turistlere yaradı.

Kısıtlamadan muaf olan turistler, İstanbul’un tadını çıkardı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde tur atan turistler, yoğunluk oluşturdu.

Lokantalarda oturarak yemek yemenin yasaklanması nedeniyle de çoğu turist, iş yeri önlerine oturarak yemek yedi.

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