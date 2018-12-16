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  3. 16 Aralık 2018 11:48

Taksim Meydanı'nda garip olay

Taksim Meydanı'ndaki metro istasyonunda iki kadının tartışması karakolda bitti.

Taksim Meydanı'nda garip olay
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Taksim Meydanı'ndaki metro istasyonuna inmek için asansörü kullanan iki kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma başladı. Kadınların metro dışına taşan tartışması karakolda sona erdi.

Taksim Meydanı'ndaki metro istasyonundan çıkmak için asansörü kullanan iki kadın kendi aralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Asansör dışına yansıyan olayda kadınlar asansörden indikten sonra tartışarak dışarıya çıktı.

Polis diye bağıran bağırarak yardım isteyen kadınların aralarındaki tartışma bir süre daha devam etti. Taksim Meydanı'nda bulunan sivil polis ve sivil zabıtalar koşarak kadınların yanına geldi. Durumu anlamaya çalışan ekipler iki kadını sakinleştirmeye çalıştı. Birbirlerinden şikayetçi olan kadınlar daha sonra polis aracına bindirilerek Taksim Polis Merkezine götürüldü. 

Asansör içerisinde başlayan ve dışarıda devam eden iki kadının karakolda birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

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