Taksim meydanında gergin anlar: Yürümek isteyen kadınlara polis müdahalesi

Bu altın fiyatı tahmini olay olur! Altında korktuğumuz başımıza geliyor

Bitti sanmayın; yeni başlıyor! Benzin ve motorine üst üste 2 zam daha geliyor

Erdoğan faturayı hakimlere kesti: ''Ey hakim sen nasıl oluyor da serbest bırakıyorsun ?''