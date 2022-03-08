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Taksim meydanında gergin anlar: Yürümek isteyen kadınlara polis müdahalesi

Taksim meydanında gergin anlar: Yürümek isteyen kadınlara polis müdahalesi

İstanbul'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis tarafından müdahale edildi.

Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle toplanan kadınlar, Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Polis, izinleri olmadığı gerekçesiyle grubun Taksim Meydanı'na girişlerine izin vermedi.

GERGİNLİK YAŞANDI
Grup ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Etiketler TAKSİM TAKSİM MEYDANI gerilim kadınlar polis
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