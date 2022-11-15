Taksim saldırısında yeni gözaltılar

İstanbul Taksim'deki terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 50'ye yükseldi. Son olarak Suriye uyruklu Ahlam Albashır'a bombayı verdiği belirlenen firari şüpheli B.'yi kaçmak üzere Edirne'ye götüren Ammar Jarkas ve kardeşi Ahmet Jarkas gözaltına alındı.

İstanbul İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısıyla ilgili soruşturma derinleşiyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısının 48'den 50'ye yükseldiğini bildirdi.

Bakan Bozdağ, "Her türlü terörü, kim tarafında yapılırsa yapılsın, lanetliyoruz. Terör örgütleri insanlık düşmanlarıdır. Türkiye terörle mücadelesine dün olduğu gibi bugünde kararlılıkla devam ediyor. Saldırı ile ilgili gözaltı sayısı 50 kişiye ulaştı. Hiç bir terör örgütü, Türkiye'ye yönelik her türlü oyunda, saldırı da başarılı olamayacak." ifadelerini kullandı.

Suriye uyruklu kadın terörist Ahlam Albashir'in 4 ay önce bir teröristle birlikte Türkiye'ye girdiği, iki teröristin kimlikleri belli olmasın diye karı-koca rolü yaptıkları ve bir tekstil atölyesinde çalıştıkları belirlendi.

HAİN SALDIRIDA YENİ DETAYLAR

İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Son olarak polis saldırıyı düzenleyen Ahlam Albashır'a bomba yüklü çantayı veren B.'yi Edirne’ye götürenlerin izine ulaştı.

Polis, B. isimli şüpheliyi, Edirne’ye götüren kişinin Ammar Jarkas olduğunu, eğer yakalanmasaydı Ahlam Albashır’ı da il dışına kaçıracak kişinin de Ammar Jarkas’ın kardeşi Ahmet Jarkas olduğunu belirledi. 2 şüpheli emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltı sayısı böylelikle 50’ye ulaştı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

Öte yandan şüpheli Ahlam Albashır ve B.’yi olay günü Beyoğlu’na bırakan kişinin Yasir isimli bir kişi olduğu öğrenildi. Albashır Beyoğlu’na gelince B.‘den bombalı çantayı aldı ve İstiklal Caddesi’ne gitti. B. isimli terörist ise aynı araçla geri döndü. Ahlam Albashır saldırıyı gerçekleştirdikten sonra B.’yi aradı. Ancak B., olay yerine gelemeyeceğini başının çaresine bakması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Albashır taksiyle Esenler’deki adrese geri dönerken B. ise Ammar Jarkas’ın yardımıyla Edirne’ye kaçtı. B.’yi gideceği yere bırakan Ammar Jarkas İstanbul’a döndü. Jarkas, İstanbul’da gözaltına alındı.