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Taksim tünelinde otobüs yangını

Taksim tünelinde otobüs yangını

Taksim tünelinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Otobüs A.Ş'ye bağlı otobüste yangın çıktı.

Yangın saat 08.00 sıralarında Taksim tüneli Cumhuriyet geçidinde meydana geldi. 55T hatlı Gaziosmanpaşa-Taksim seferini yapan otobüs Taksim Tünel durağına geldiği sırada motor kısmından yanmaya başladı.

Son anda otobüsten inen şoför ve olay anında oradan geçen İSTAÇ ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Şans eseri otobüste yolcu bulunmazken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri İSTAÇ ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş olan yangına soğutma çalışmaları yaptı. Dumanlar içinde kalan tünel kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekibinin çalışmalarının bitmesi ile trafik akışı normale döndü.

Etiketler yangın otobüs taksim
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