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  3. 01 Mayıs 2018 07:19

Taksim ve Maltepe'ye çıkan yollar kapatıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim ve Maltepe Meydanına çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

Taksim ve Maltepe'ye çıkan yollar kapatıldı
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle alınan güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanına çıkan yollar kapatılmaya başlandı. İstanbul’da bu yıl kutlamaların adresi olan Maltepe Meydanına çıkan yollar da trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri saat 04.30’dan itibaren Tarlabaşı Bulvarı, Gümüşsuyu, Sıraselviler, Halaskargazi, Mete ve Cumhuriyet Caddesi’nden Taksim Meydanı’na çıkan yollara bariyerler koyarak trafiğe kapattı. Sürücüler alternatif yollara yönlendiriliyor. Polisin meydan ve çevresindeki önlemleri sürüyor.

Maltepe Meydana çıkan yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul’da bu yıl ki kutlamaların adresi Maltepe Meydanı oldu. Maltepe Meydanına çıkan yollar saat 04.30 itibariyle trafiğe kapatıldı. Alınan önlemler kapsamında Turgut Özal Bulvarı, Feyzullah Caddesi, Maltepe İstasyon Caddesi ve Şehit Nedim Özpolat Sokak trafiğe kapatıldı. Bu güzergahları kullanmak isteyen sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Polis ekipleri her iki meydan çevresinde yoğun güvenlik önlemi almaya devam ediyor.

İHA

istanbul , 1 mayıs , taksim
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