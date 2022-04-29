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Taksim'de 1 Mayıs anması

Taksim'de 1 Mayıs anması

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi DİSK, KESK, TMMOB ve TTB üyesi bir grup, 1977 yılında hayatını kaybedenleri Taksim Kazancı Yokuşu'nda karanfillerle andı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kamu Emekçi Sendikaları Konfederasyonu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, 1977 1 Mayıs'ında hayatını kaybedenleri Kazancı Yokuşu'nda andı. Grup üyeleri "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart açarak Gümüşsuyu'ndan Kazancı Yokuşu'na yürüdü. "Yaşasın 1 Mayıs" diye sloganlar atan grup üyeleri, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sırasında da 1 Mayıs 1977 yılında hayatın kaybedenlerin isimleri okundu.

"BUGÜN BURADA ARKADAŞLARIMIZI ANMAK İÇİN TOPLANDIK"

Grup adına basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu okudu. Çerkezoğlu "Bugün burada bundan tam 45 yıl önce 1 Mayıs 1977'de yitirdiğimiz arkadaşlarımızı anmak için toplandık. Bu meydanda tam 45 yıldır bir anıyı yaşatıyoruz. 1 Mayıs 1977'de emeğin ve hürriyetin türküsünü söyleyen yüzbinler olarak buradaydık. Fabrikalardan, atölyelerden, belediyelerden, okullardan, üniversitelerden, sinema sektöründen gelmiştik. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bu düzen böyle gitmez diyenler olarak biz buradaydık" dedi. Yapılan açıklama sonrası 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler için Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakıldı. Grup üyeleri,  daha sonra Şişhane Parkı'na giderek 1 Mayıs 1989'da Şişhane Parkı'nda hayatını kaybeden Mehmet Akif Dalcı'yı andı.

DHA

Etiketler taksim kazancı yokuşu 1 mayıs
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