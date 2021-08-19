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Taksim’de sağanak yağış: Vatandaşlara zor anlar yaşattı

Taksim’de sağanak yağış: Vatandaşlara zor anlar yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için yapılan sağanak yağış uyarısından sonra Taksim'de vatandaşlar yağmura yakalandı.

Taksim Meydan’nda aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlat yaşattı. Yağış esnasında bölgede bulunan vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalandı.

Meydanda gezen vatandaşlar bir anda bastıran yağıştan korunmak için bina altlarına ve kapalı alanlara sığındı.

Sağanak yağış esnasında ellerinde şemsiye bulunmayanlar ise çantalarını ve montlarını yağmurdan korunmak amacıyla kullandı. O anlar kameralara yansıdı.

Etiketler taksim istanbul yağış
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