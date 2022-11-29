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Taksim'de "şüpheli çanta'' alarmı

Taksim'de "şüpheli çanta'' alarmı
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Taksim’de yol kenarına bırakılan şüpheli valiz vatandaşları tedirgin ederken polisi harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Abdülhak Hamit Caddesi'nde akşam saatlerinde, yol kenarında bir valiz olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı alan ekipler kısa sürede valizin olduğu yere gelerek bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirdi, olay yerine bomba imha uzmanı getirildi. Bomba imha uzmanının fünyeyle patlattığı valizin içinden kıyafet çıktı. Kontrollü patlatmanın ardından caddede hayat normale döndü.

Etiketler polis şanta taksim
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