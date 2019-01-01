Milli Piyango yılbaşı büyük çekilişi - Tam liste
Milli Piyango yılbaşı büyük çekilişi - Tam liste
Araba almak isteyenlere güzel haber ! Fiyatlar değişti
Araba almak isteyenlere güzel haber ! Fiyatlar değişti
AK Partili başkana silahlı saldırı ! Kurşun gözünün altına isabet etti
AK Partili başkana silahlı saldırı ! Kurşun gözünün altına isabet etti
2019 zamla geldi ! İşte Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti
2019 zamla geldi ! İşte Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti
Hastanede yangın paniği ! Elektrikler kesildi
Hastanede yangın paniği ! Elektrikler kesildi
Büyükada'da yangın faciası ! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Büyükada'da yangın faciası ! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Zam'aydın Türkiyem! Vergi ve harçlara 2019 zammı geldi
Zam'aydın Türkiyem! Vergi ve harçlara 2019 zammı geldi
Alışverişte ücretli poşet dönemi resmen başladı
Alışverişte ücretli poşet dönemi resmen başladı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 01 Ocak 2019 18:16

Taksim'de tacizciler böyle engellendi

Taksim'de dün gece yılbaşı kutlamalarında yine taciz olayları yaşandı.

Taksim'de tacizciler böyle engellendi
A+ A-

Taksim'de dün gece yılbaşı kutlamalarında yine bilindik görüntüler yaşandı. İstiklal Caddesi'nde yürüyen 2 genç kıza yaklaşan tacizciler son anda güven timleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Taksim'de yılbaşı kutlamalarında olumsuzluk yaşanmazken, tacizciler de güven timlerinin sıkı takibindeydi. İstiklal Caddesi'nde yürüyen 2 genç kıza 2 şahıs yaklaştı. Genç kızları rahatsız etmeye başlayan şüpheliler güven timlerince fark edildi. Genç kızlara yaklaşan şahıslar güven timleri tarafından gözaltına alınırken o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

İHA

tacizci , taksim meydanı , yılbaşı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM