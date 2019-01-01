Taksim'de tacizciler böyle engellendi

Taksim'de dün gece yılbaşı kutlamalarında yine bilindik görüntüler yaşandı. İstiklal Caddesi'nde yürüyen 2 genç kıza yaklaşan tacizciler son anda güven timleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Taksim'de yılbaşı kutlamalarında olumsuzluk yaşanmazken, tacizciler de güven timlerinin sıkı takibindeydi. İstiklal Caddesi'nde yürüyen 2 genç kıza 2 şahıs yaklaştı. Genç kızları rahatsız etmeye başlayan şüpheliler güven timlerince fark edildi. Genç kızlara yaklaşan şahıslar güven timleri tarafından gözaltına alınırken o anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.