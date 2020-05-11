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  3. 11 Mayıs 2020 16:42

Taksim'de turist rezaleti! Polisle tartışıp, gazeteciye saldırdılar

Taksim'de sosyal mesafe kurallarına uymayanlar polis ekipleri tarafından uyarıldı. Uyarılara kulak asmayan bir grup turist, polisle tartışıp, kendilerini görüntüleyen gazeteciye saldırdı.

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Yetkililer yeni tip koronavirüsten korunmak için vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıyor. İstanbul Emniyetine bağlı ekipler de bu bağlamda cadde ve sokaklarda denetleme yaparak bu kurala uyulup uyulmadığını kontrol ediyor.



Kontrollerini sürdüren polis, bugün Taksim İstiklal Caddesinde bir grup yabancı turistin sosyal mesafe kuralına uymayarak bir arada sohbet ettiklerini, daha sonra da birbirlerine sarıldıklarını gördü. Bunun üzerine polis, turistlerin yanına giderek kendilerini uyardı.



Yabancı turist, polisle tartıştı, gazeteciye saldırdı
Polis, turistleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı ancak turistler bir arada durmaya devam etti. Polis memurunun tüm çabalarına rağmen itiraz etmeye devam eden turistlerden biri kendilerini görüntüleyen basın mensubunun üzerine yürüdü ve görüntü almasını engelleyerek ona saldırdı. Bunun üzerine polis, zorluk çıkaran yabancı turistlerin kimliklerini alarak her birine bin TL para cezası kesti.



İHA

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