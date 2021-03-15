Taksim'deki ''çarşaf'' tartışması sosyal medyada olay oldu

Taksim'de çekildiği belirtilen videoda bir kadın ile çarşaflı genç kızlar arasındaki tartışma kameralara yansıdı.

Taksim İstiklal Caddesi'nde bir kadın ile çarşaflı gençler arasındaki tartışma sosyal medyada paylaşıldı.

"SİZ GERİCİ MİSİNİZ?"

Çarşafın kanunen yasak olduğunu iddia eden kadın ile çarşaflı genç kızlar bir süre tartıştı. Genç kızların "özgür bir ülkede yaşıyoruz" sözleri üzerine kadının, "Çok özgürüz ama çarşaf yasak kızım. Siz gerici misiniz" dediği duyuluyor. Bir süre kızlarla tartışan kadın daha sonra uzaklaşıyor.