Taksim'deki Cumhurbaşkanlığı çadırı kaldırılıyor

Kararı, köşesinde duyuran Habertürk yazarı Murat Bardakçı'nın aktardığına göre İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin “İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor” projesi ile meydana kurduğu "Kavuşma Durağı" ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yine Taksim Meydanı’nda geçen yılın sonlarında açtığı “Dijital Gösterim Merkezi” çadırının kaldırılmasını kararlaştırdı.

İstanbul'da Taksim Meydanı ile ilgili düzenlemeler merakla beklenirken meydanda İletişim Başkanlığı'nın açtığı “Dijital Gösterim Merkezi” çadırının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi “İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor” projesi kapsamında meydana "Kavuşma Durağı" kurdu.