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  3. 17 Şubat 2020 14:12

Taksim'deki Cumhurbaşkanlığı çadırı kaldırılıyor

Taksim meydanında yer alan İstanbul Büyükşehir Bleediyesi'nin 'Kavuşma Durağı' ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 'Dijital Gösterim Merkezi' çadırı kaldırılıyor.

Taksim'deki Cumhurbaşkanlığı çadırı kaldırılıyor
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Kararı, köşesinde duyuran Habertürk yazarı Murat Bardakçı'nın aktardığına göre İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin “İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor” projesi ile meydana kurduğu "Kavuşma Durağı" ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yine Taksim Meydanı’nda geçen yılın sonlarında açtığı “Dijital Gösterim Merkezi” çadırının kaldırılmasını kararlaştırdı.

İstanbul'da Taksim Meydanı ile ilgili düzenlemeler merakla beklenirken meydanda İletişim Başkanlığı'nın açtığı “Dijital Gösterim Merkezi” çadırının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi “İstanbul Meydanlarına Kavuşuyor” projesi kapsamında meydana "Kavuşma Durağı" kurdu.

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Kavuşma Durağı , Dijital Gösterim Merkezi
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