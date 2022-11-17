Taksim'deki hain saldırıyı gerçekleştiren terörist mahkemeye sevk edildi

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır dahil 17 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı patlamaya ilişkin gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 49 şüpheli, bugün sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

49 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis, Albashır'la birlikte saldırıya karıştığı tespit edilen 51 kişiyi daha gözaltına alındı. 52 şüpheliden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest kalırken Albashır'in de aralarında bulunduğu 49 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi.

17'Sİ MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Adliyede yapılan sorgular ve işlemlerin ardından 49 şüpheliden 17'si, tutuklama talebiyle ekipler tarafından mahkemeye sevk edildi.

"SEVGİLİMİN PEŞİNDEN GİDİP ÖRGÜTE KATILDIM"

Saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'in emniyette verdiği ifadesinin detaylarına ulaşıldı. Albashır, polise verdiği ifadede örgütle nasıl tanıştığından eylem günü yaşananlara kadar bütün detayları anlattı. Sevgili olduğu bir erkek vasıtasıyla örgütle tanıştığını belirten Albashır'ın, "YPG ile tanışmam 2017 yılında Münbiç'te oldu. YPG üyesi olduğunu öğrendiğim Ahmed A. isimli bir erkekle tanıştım. Ahmed A. ile sevgili oldum. Sonra Ahmed, Cerablus'a gitti arkasından da ben gittim. Burada örgüt beni içine çekmeye çalıştı görevler teklif etti. Bir süre sonra Ahmed A.'nın izini kaybettim ama örgütle ilişkim kesilmedi. Onlar da beni bırakmadı" dediği öğrenildi.

SORGUSU 5 SAAT SÜRDÜ

Şüpheli Ahlam Albashır'ın savcılık sorgusu saat 16.30 sıralarında tamamlandı. Tüm şüphelilerin sorguları ise 17.00 sıralarında bitti. Savcılık şüpheliler ile ilgili tutuklama durumunu değerlendiriyor.