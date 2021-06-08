Taksim'e çıkmak isteyen 15 DİSK'liye dava

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 DİSK'li hakkında dava açıldı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 DİSK'li hakkında '1 Mayıs 2020'de Taksim Meydanı’na yürümek istedikleri' gerekçesiyle dava açıldı.

İlk duruşması yarın saat 09.30'da, İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

NE OLMUŞTU?

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl ve geçen yıl 1 Mayıs'ta kitlesel kutlamalar yapılamamıştı. Taksim Meydanı ve Kazancı Yokuşu'nda sınırlı sayıda katılımla törenler gerçekleştirilmişti.