Taksim'e yine 1 Mayıs yasağı

İstanbul Valiliği Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Taksim’de kutlamak için yaptıkları başvuruyu reddetti.

DİSK Genel Merkezi'nden Cumhuriyet'e yapılan açıklamada, başvurunun reddedildiğinin sözlü olarak ifade edildiği kaydedildi.

2010 yılında 1 Mayıs kutlamalarına açılan Taksim Meydanı, 2013 yılında yeniden yasaklanmıştı.

