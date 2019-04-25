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TAKSİM'E YİNE 1 MAYIS YASAĞI
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  3. 25 Nisan 2019 11:35

Taksim'e yine 1 Mayıs yasağı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Meydanı için yapılan başvuru İstanbul Valiliği tarafından reddedildi.

Taksim'e yine 1 Mayıs yasağı
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İstanbul Valiliği Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü Taksim’de kutlamak için yaptıkları başvuruyu reddetti.

DİSK Genel Merkezi'nden Cumhuriyet'e yapılan açıklamada, başvurunun reddedildiğinin sözlü olarak ifade edildiği kaydedildi.

2010 yılında 1 Mayıs kutlamalarına açılan Taksim Meydanı, 2013 yılında yeniden yasaklanmıştı.
 

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