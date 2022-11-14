  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Taksim'i kana bulayan teröristin ifadesi ortaya çıktı

Taksim'i kana bulayan teröristin ifadesi ortaya çıktı

Taksim'i kana bulayan teröristin ifadesi ortaya çıktı
Güncelleme:

İstanbul Taksim'i kana bulayan terörist gece yapılan operasyonla Küçükçekmece'de yakalandı. Suriye'den geldiği öğrenilen teröristin ifadesi ortaya çıktı.

Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.

İstiklal Caddesi'ne bomba bırakarak kaçan terörist kadının yakalanması için olay yerine geliş gidiş güzergâhlarını gören 1200 güvenlik kamerası incelendi. Kadının taksi ile olay yerinden ayrılarak Esenler'e gittiği tespit edildi. Yapılan fiziki ve teknik çalışmada kadının irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgulamalarında bombayı koyan kadının Küçükçekmece'de bir adrese gittiği tespit edildi. Belirlenen adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam

Albashır adlı kadın yakalandı. Şüphelinin yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlip üzerinden  Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söylediği öğrenildi.

Teröristin, PKK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye Kobani'deki merkezinden İstanbul'da eylem talimatı alarak dün saat 16.20 sıralarında bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını beyan ettiği kaydedildi.

Olayla ilgili başlatılan çalışmaların çok yönlü olarak devam ettiği ifade edildi.

Hain saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliği belli olduHain saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliği belli olduHaber

 

DHA

Etiketler taksim bombalı saldırı terörist
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fotoğraflar bugün çekildi! Kasım ayında denizin keyfini çıkardılar
Ünlü oyuncunun evlat acısı! Taksim'deki patlamada kızını kaybetti
Hain saldırı sonrası Taksim için dikkat çeken karar
TOGG'a özel vergi indirimi geliyor
Tepkileri üstüne çeken FOX TV sunucusu Gülbin Tosun özür diledi
Hande Erçel'den hayranlarına müjde
Muazzez Abacı uzun süre sonra ortaya çıktı! Eski halinden eser yok
Reha Muhtar vasiyetini açıkladı
Taksim'i kana bulayan hainin yeni görüntüleri
Dolar, Euro ve altın zirvede