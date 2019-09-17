Taksisinde unutulan 87 bin lirayı sahibine teslim etti

Gaziantep'te taksicilik yapan Mehmet Karabıyık, taksisine binen müşterisinin torpido gözünde unuttuğu 87 bin lirayı sahibine teslim etti. Parayı teslim edebilmek için 100 kilometreden fazla mesafe kat eden taksicinin bu hareketi büyük takdir topladı. Takside unuttuğu parasına kavuşan vatandaş büyük mutluluk yaşarken, parasını kendisine eksiksiz getiren taksici Karabıyık'ı 600 lira ile ödüllendirildi.

“İlk kez böyle bir şey yaşadım”

İlk defe böyle bir şey yaşadığını vurgulayan taksici Karabıyık, “Yaklaşık 25 yıldır taksicilik yapıyorum. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Geçtiğimiz günlerde iki kişiyi müşteri olarak aracıma aldım. Aldığım yolcuları Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya götürdüm ve bıraktım. Dönüş yolculuğundayken Suruç civarlarında torpido gözüne bakınca içi para dolu bir poşet gördüm. Sonra tekrar dönerek parayı sahibine teslim ettim” dedi.

“Beni görünce havalara uçtu”

Parasını unutan müşterisinin kendisini görünce büyük bir mutluluk yaşadığını ve teşekkür amaçlı kendisine 600 lira verdiğini dile getiren Karabıyık, “Parayı alıp tekrar götürdüm. Parayı unutan vatandaş beni görünce havalara uçtu. Parasını kaybettiği ve bana ulaşamadığı için çok büyük sıkıntı yaşamış. Ama beni karşısında görünce büyük bir şok ve mutluluk yaşadı. 87 bin lirayı kendisine teslim ettim. Kendisi de bana teşekkür babında 600 lira para verdi” ifadelerini kullandı.

“Huzurluyum”

Parayı verdiği için huzurlu olduğunu belirten Karabıyık, “O paradan bana hayır gelmezdi. Ben o parayı yiyemezdim. Çünkü o para huzursuzluk verirdi. Ama ben ona 87 bin lirayı verdikten sonra kendisinin bana verdiği 600 lira benim için çok daha fazla değerli oldu” diye konuştu.