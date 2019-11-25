CHP'li Muharrem İnce'nin, Saray'da gizlice Erdoğan ile görüştüğü iddiasının kaynağı Gazeteci Talat Atilla'dan yeni açıklama.



CHP'li Muharrem İnce'nin Saray'da gizlice AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasının kaynağı olan Talat Atilla'dan yeni açıklama geldi.

Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan 'Saray'a giden CHP'li Muharrem İnce, iddiasının kaynağının Talat Atilla olduğunu duyurmuştu.

Daha önce söz konusu iddianın kaynağının 'bir CHP'li olduğunu' duyuran Atilla açıklamasının devamında şunları yazdı:

"Kim sarayın kumpasçısı ise o alçaktır. Kumpası ispatlamayan da alçaktır.

Sarayın kumpasçısı diyerek iftira atmak şeref yoksunluğudur... Şayet ben saray, ince adına bir kumpas kurduysam aynı sıfat benim için de geçerlidir."