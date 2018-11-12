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  3. 12 Kasım 2018 14:18

Talat Bulut'tan ''gereksiz'' diyen Şevval Sam'a yanıt

Şevval Sam'ın rol arkadaşı Talat Bulut'a söylediği ''Gereksiz varlık'' sözüne cevap geldi.

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Şevval Sam, önceki gün “Yasak Elma” dizinin setinde düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasında “Dileğim gereksiz varlıklardan kurtulmak!” demişti.

Şevval Sam'ın bu göndermesine Talat Bulut'tan cevap geldi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Bulut şunları söyledi:

Arşiv yapmak ne kadar güzel bir şey. Saatli Maarif Takvimi' nin 11 Kasım 1973 yılına ait bir yaprağı var elimde. Günün sözü şöyle: Yokluk içinde geldiği yeri marifet zannedip sevinme gereksiz yere de gerinme sonra seni bir şey zannederler. Gerekli ve gereksiz varlıklar üzerine bir kaç şey söylenmiş başkalarına iftira atmaya geldim bu benim özüm diyorsan gereksiz varlıksındır. Yine başkalarının üzerinden prim yaprak kendine becerikliyim diyorsan, sen zaten bu sundur değişmezsin, gereksiz varlıksındır. Oyunculuk kendini yeni yeteneklere zorlamaktır bunun için de zeka gerekiyor. Zekan yoksa zaten gereksiz varlıksındır. Ben de bu dünyaya insan olmaya geldin diyorsan çok gerekli varlıksındır. Böyle düşünenler için haftanın iyi geçmesini diliyorum. Hepinize sevgiler

Yasak Elma'da öpüşme sahnesi kriziYasak Elma'da öpüşme sahnesi krizi

 

şevval sam , talat bulut
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