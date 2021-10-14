Taliban heyeti Ankara’da

Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve yanındaki heyeti temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Afganistan'daki radikal İslamcı Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, beraberindeki heyetle bugün Türkiye'de birtakım görüşmelerde bulunacak.

Bu ziyaret, Taliban ile Türkiye arasındaki ilk üst düzey temas olacak.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü almasının ardından, Erdoğan hükümeti ile Taliban arasında Kabil Havalimanı'nın işletmesi ve güvenliği konusunda anlaşmazlıklar yaşanmıştı. Taliban, Türkiye dahil, ülkede yabancı güçleri istemediğini açıklamıştı. Bu konuyla ilgili olarak hükümet yetkilileri, Taliban liderleriyle üç saati aşan görüşmeler yapmışlardı.

Bununla birlikte AK Parti iktidarı, Taliban'a yönelik olumlu sinyaller vermişti. Son olarak AK Partili Cumhurbaşkanı Erdsoğan, G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, “Afganistan'da yeni bir siyasi ve jeopolitik bir hakikatle karşı karşıyayız ülkede güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel düzeyde değil uluslararası ölçekte de kritik önemdedir. Diyalog kanallarını açık tutarak stratejik sabırla ve kademeli bir yaklaşımla Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz” değerlendirmesinde bulunmuştu.

“TÜRKİYE İLE SAĞLAM İLİŞKİ” HEDEFİ

Bugün Ankara'ya gelecek olan Muttaki, geçen ay yaptığı açıklamada Kabil yönetiminin "Türkiye ile sağlam bir ilişki kurmak" istediğini belirtmişti.

O dönemde yaptığı açıklamada Muttaki, Türk yetkililerle iletişim halinde olduğunu söylemiş ve Türkiye’nin Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın inşası için yardım etmesini beklediklerini kaydetmişti.

TALİBAN SÖZCÜSÜ, ÇAVUŞOĞLU'NU DAVUTOĞLU İLE KARIŞTIRDI

Öte yandan Taliban Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Qahar Balkhi, Taliban heyetinin Ankara’ya gideceğini duyurduğu tweetinde Mevlüt Çavuşoğlu'nu Ahmet Davutoğlu ile karıştırdı.

Balkhi tweetinde, “Türkiye Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun resmi daveti üzerine Ankara'ya hareket etti. Heyet, üst düzey Türk yetkililerle karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda görüşmelerde bulunacak” ifadelerini kullandı.

Ahmet Davutoğlu 2009-2014 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdsoğan, G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, “Afganistan'da yeni bir siyasi ve jeopolitik bir hakikatle karşı karşıyayız ülkede güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel düzeyde değil uluslararası ölçekte de kritik önemdedir. Diyalog kanallarını açık tutarak stratejik sabırla ve kademeli bir yaklaşımla Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz” değerlendirmesinde bulunmuştu.