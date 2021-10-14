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Taliban heyeti ile ne görüşüldü? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

Taliban heyeti ile ne görüşüldü? Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Taliban heyeti ile bir araya gelinmesinin ardından yaptığı açıklamada "Uçuşların yeniden başlaması için bizim ve uluslararası havacılık camiasının güvenlik beklentilerini kendilerine anlattık." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti ile Afganistan Geçici Hükumeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığında olan heyet, bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu kameraların karşısında görüşmenin detaylarını aktardı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasından satır başları:

"Afganistan'a insani yardım paketlerimizi gönderiyoruz. Afganistan ekonomisinin çökmemesi gerekiyor bu yüzden Afganistan'ın yurt dışındaki paralarını donduran ülkelerle ilgili kendilerinden bilgi aldık.

"TALİBAN YÖNETİMİNE TAVSİYELERDE BULUNDUK"
Terörle mücadele önemli. DAEŞ'in Afganistan'da güçlü olduğunu görüyoruz. Başından beri şu andaki Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Ülkenin birliği beraberliği için kapsayıcı olmaları gerektiğini en başından beri söylüyoruz. Bugün bir kez daha anlattık.

Kadınların, çocukların eğitimi konusunda kadınların iş hayatına katılması konusunda tavsiyelerimizi ilettik.

Kendileri bu ziyaret kapsamında Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile de görüşme gerçekleştirecekler.

"GÜVENLİK BEKLENTİLERİNİ KENDİLERİNE ANLATTIK"
Uçuşların yeniden başlaması için bizim ve uluslararası havacılık camiasının güvenlik beklentilerini kendilerine anlattık.Görüşmede insani yardımların devamı ve yatırımların devamı konusunda ricalarını ilettiler.

AFGAN GÖÇMEN SORUNU
Çok sayıda Afgan göçmen bizde ve diğer ülkelerde var. Bunlardan bazıları Afganistan'a dönmek istiyor. Taliban yönetimi de bu insanların ülkelerine dönmeleri için gereken desteği vereceklerini söylediler. İlave göç akını olmaması için neler yapılması gerektiğiniz de bugün tekrar görüştük."

Etiketler dışişleri bakanlık açıklama taliban
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