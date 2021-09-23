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Taliban yöneticisi Atatürk'le ilgili soruya bakın ne cevap verdi!

Taliban yöneticisi Atatürk'le ilgili soruya bakın ne cevap verdi!

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki izlenimlerini aktaran Nagehan Alçı, bir Taliban yöneticisinin kendisine "Atatürk mevzusunda fazla bir bilgim yok ama inşallah gelecekte onun hakkında da okuyup öğreneceğim" dediğini aktardı.

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Kabil'e giden Habertürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü köşesinde bölgedeki izlenimlerini aktardı.

TALİBAN YÖNETİCİSİNE "ATATÜRK" SORUSU
Alçı, Taliban’ın Kabil, Kapisa, Pençşir ve Pervan bölgelerinin askeri komutanı Kari Selahaddin el-Eyyubi'nin "Biz öncelikle Türk olduğumuz için, Ne Mutlu Türküm diyene diyorum." açıklaması üzerine "Biraz önce zikrettiğiniz "Ne mutlu Türk’üm diyene" modern ve laik Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün sözüdür. Nasıl bakıyorsunuz Atatürk’e?" sorusunu sordu.

"FAZLA BİR BİLGİM YOK"
Taliban yöneticisi soruyla ilgili "Atatürk mevzusunda fazla bir bilgim yok ama inşallah gelecekte onun hakkında da okuyup öğreneceğim." cevabını verdi.

Etiketler afganistan atatürk
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